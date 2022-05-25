Таллин, 25 мая, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В Ида-Вируской центральной больнице (северо-восточная Эстония) проходит тестирование системы, при помощи которой врачи могут общаться с пациентами по видеосвязи. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

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Предполагается, что видеоприем может частично разгрузить медиков и сократить очереди к специалистам.

Толчком к развитию такой формы общения врача и пациента стала эпидемия коронавируса и введение ковид-ограничения. В последнее время практиковались консультации по телефону, теперь пришел черед видеоприему, отметили журналисты.

Плюсы удаленного приема для больного заключаются в экономии времени и денег, не нужно отпрашиваться с работы, а также это дает возможность сократить риски заражения в учебном заведении или на рабочем месте. Утверждается, что для врача видеоприем является более содержательным, чем телефонный звонок: врач может получить дополнительную информацию на основании видеоосмотра пациента.

Врач-невролог Ида-Вируской центральной больницы Пилле Летюка сообщила, что в системе видеоприема есть определенные требования: больной не может зарегистрироваться сам. Да и соблюдение врачами правила «не навреди» тоже вносит свои коррективы.

«Видео и телефонный прием — только повторные. И врач на первом, очном приеме может увидеть, что больной не готов к видеоприему. Я очень часто приглашаю в кабинет, если вижу, что мне нужна реальная оценка, или надо потрогать пациента. Понятно, что врач решает», — пояснила Летюка.

Первые пациенты, которые уже принимали участие в видеоприеме, дали положительную оценку нововведению.