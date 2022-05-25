Москва, , 16:14 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, ускоряющий доступ сельхозпроизводителей к мерам государственной поддержки, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Законом создается нормативная база для функционирования информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса.

Новая система цифровых сервисов обеспечит информирование юридических и физических лиц о возможных мерах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, формирование и рассмотрение заявок на предоставление мер государственной поддержки в электронной форме, сбор отчетности, представляемой в рамках реализации мер государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, а также формирование и ведение перечня мер государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства.

Доступ в систему производители получат после прохождения процедуры идентификации.

«Создание единой базы позволит более широкому кругу сельхозпроизводителей получать достоверную информацию о действующих мерах государственной поддержки. Возможность подавать заявки на такие меры поддержки в электронном виде значительно ускорит процесс и облегчит жизнь производителям, а госорганам позволит оперативно получать отчетность по представляемым мерам поддержки», — отметила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

Она обратила внимание на то, что многие регионы стали создавать собственные информационные ресурсы, позволяющие доносить информацию до региональных сельхозпроизводителей.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

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