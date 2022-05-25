Москва, , 16:10 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на приведение в соответствие с Конституцией и уточнение полномочий Счетной палаты, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Принятие законопроекта позволит усилить парламентский контроль за расходами бюджета и повысить качество государственного управления», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Приводится в соответствие с Конституцией порядок назначения на должность и освобождения от должности председателя Счетной палаты РФ и заместителя председателя Счетной палаты РФ.

Руководство ведомства обязывается соблюдать кодекс этики, утверждаемый коллегией Счетной палаты.

Вносятся изменения, регламентирующие применение стратегического аудита для оценки рисков и результатов достижения стратегических целей социально-экономического развития и обеспечения безопасности России, предусмотренных документами стратегического планирования РФ и иными документами стратегического характера.

Кроме того, вводится новый вид аудита — аудит соответствия. Он проводится для оценки соответствия фактических данных и информации о предмете и деятельности объекта аудита (контроля) законодательным и иным нормативным правовым актам РФ, иным документам в пределах компетенции Счетной палаты РФ за исключением целей применения финансового аудита (контроля).

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