Старожиловский район, Рязанская область, 25 мая, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Обсудить вопрос по поиску инвестора для реконструкции здания Старожиловского конезавода и создания там туристического центра пообещал врио губернатор Рязанской области Павел Малков.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Лошадь

На предприятии возродили уникальную породу лошадей — русская верховая. Однако, у конезавода в 2022 году заканчивается договор на аренду земель под пастбища, руководство просит содействия в решении этого вопроса. Архитектурный комплекс зданий Старожиловского конного завода построен в конце XIX века, для реконструкции ансамбля разработано несколько проектов, но не найден инвестор.

Врио губернатора заявил, что в ближайшее время у него состоится встреча с министром культуры РФ, на которой он планирует поднять вопрос о реконструкции построек конезавода. Павел Малков также отметил, что в современных экономических условиях отечественные лошади стратегически важны, сообщают 25 мая «Рязанские ведомости».