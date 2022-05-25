Краснодар, 25 мая, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Три депутата Законодательного собрания Краснодарского края сложили свои полномочия, об этом сообщили в пресс-службе ЗС 25 мая

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

Письменные заявления о прекращении полномочий подали краевые парламентарии Борис Красавцев, Дмитрий Лебедев и Алексей Стрига, все они представляли в Заксобрание партию «Единая Россия».

«Закон о статусе депутата Законодательного Собрания Краснодарского края предоставляет возможность каждому депутату досрочно прекратить свои полномочия на основании личного письменного заявления. Причем в таком случае мы обязаны принять решение по данному вопросу. Это личный выбор коллег. И мы с пониманием относимся к нему, поскольку у каждого могут быть свои причины для принятия подобного решения», — прокомментировал председатель ЗС Юрий Бурлачко.

Спикер поблагодарил депутатов за совместную работу и пожелал дальнейших успехов. Отметим, что причины сложения полномочий депутатами не называются.