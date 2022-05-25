Златоуст, Челябинская область, , 16:07 — REGNUM Подозреваемого в мошенничестве жителя Челябинска, находящегося в розыске, задержали 25 мая в городе Златоусте (Челябинская область), сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Задержанный УМВД РФ по Ярославской области

Подозреваемого в присвоении 150 тысяч рублей мошенническим путём задержали представители уголовного розыска и бойцы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

При проверке по базам данных выяснилось, что задержанный — ранее дважды судимый 19-летний житель Челябинска. Днем ранее он обманным путём завладел денежными средствами жительницы Златоуста.

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