Екатеринбург, 25 мая, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 430 024 человека. В том числе 235 человек — за прошедшие сутки, 24 мая, сообщает опершаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в области выявили 443 787 случаев заражения коронавирусом. Из них 157 — 24 мая.

Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в регионе достигло 10 744. За последние сутки не зарегистрировано летальных исходов от ковида.