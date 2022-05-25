Оттава, , 16:00 — REGNUM Издательская компания Curve Games и студия IronOak Games анонсировали вторую часть стратегической ролевой игры For The King. Об этом 25 мая сообщает портал Wccftech.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Страница проекта уже появилась в сервисе Steam, разработчики сообщили, что релиз For The King II состоится в 2023 году. Они также выложили в Сеть трейлер с демонстрацией игрового процесса сиквела.

Напомним, первая часть For The King вышла в Steam 19 апреля 2018 года. Игра представляет собой «гибрид» настольной игры, jRPG (японской ролевой игры) и «рогалика» (игры жанра roguelike — контент и уровни в них обычно генерируется процедурно, а у персонажа имеется лишь одна жизнь). Игра имеет «очень положительные» отзывы в Steam, на сайте Metacritic критики дали ей 79 баллов (из 100), а рядовые пользователи — 7,1 балла (из 10).

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