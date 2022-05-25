Санкт-Петербург, 25 мая, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили законопроект, который подразумевает закрепление минимальной доли работников с инвалидностью в компаниях и филиалах, расположенных в Санкт-Петербурге. Обсуждение проекта прошло 25 мая на очередном заседании парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

В первом чтении был рассмотрен законопроект о внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Санкт-Петербурге». Он подразумевает, что доля работников с инвалидностью в компаниях с числом работающих от 100 человек должна составлять не менее 2,5% от среднесписочной численности сотрудников.

«Мы знаем, что у наших инвалидов очень много различных проблем, и одной из острых является эта проблема, связанная с их занятостью, с их трудоустройством для того, чтобы максимально самостоятельно решать свои возникшие вопросы и так далее», — отметил член фракции «Единая Россия» Александр Ржаненков.

Теперь эта норма будет распространяться не только на собственно петербургские компании, но также на филиалы и представительства иногородних работодателей, которые располагаются на территории Санкт-Петербурга.

За принятие проекта проголосовали 47 депутатов. Ржаненков попросил время на внесение поправок до 3 июня 2022 года.