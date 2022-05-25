Рига, , 15:58 — REGNUM С 24 мая в Латвии прекращены услуги по обеспечению бесплатным питанием большого числа украинских военных беженцев. Об этом сообщила Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов в своем заявлении.

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Ассоциация объяснила это решение завершением 90-дневного периода, в течение которого эти услуги компенсировались государством и местными властями

«С 24 мая нынешнего года прекращено обеспечение продуктами питания большинства украинских военных беженцев в Латвии — а это, в основном, женщины с детьми, многодетные семьи, беременные женщины и пенсионеры», — подчеркивается в заявлении.

Питание изначально планировалось лишь на протяжении 90-дней, о чем ни государство, ни органы самоуправления предварительно не проинформировали военных беженцев с Украины, отмечается в документе.

Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов призналась, что не в состоянии самостоятельно финансировать такую акцию и призвало чиновников обратить внимание на проблему, которая касается нескольких тысяч украинских граждан.