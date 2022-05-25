25 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:39 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили очередной запуск ракет с территории КНДР.

Межконтинентальная баллистическая ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно южнокорейским СМИ, 25 мая с территории северокорейского аэродрома Сунан, расположенного в окрестностях Пхеньяна, был осуществлен запуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря.

По мнению южнокорейских военных, в 06:00 по местному времени была запущена межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), которая пролетела 360 км со скоростью 8,9 маха, достигнув высоты 540 км. Они не исключили, что это была новейшая северокорейская МБР «Хвасон-17».

В 06:37 и 06:42 по местному времени были запущены две баллистические ракеты малой дальности.

Сообщается, что одна из них достигла высоты около 20 км и исчезла с радаров. В Сеуле оценивают этот запуск как неудачный.

Другая же пролетела около 760 км со скоростью 6,6 маха, достигнув максимальной высоты в 60 км.

Напомним, что с начала текущего года КНДР провела 17 испытаний.

Между тем, по данным министерства обороны Японии, первая баллистическая ракета поднялась на высоту 550 км и пролетела 300 км. Высота полета второй ракеты достигла 50 км. Она преодолела расстояние в 750 км.

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея выпустила две ракеты в ответ на ракетные испытания, проведенные КНДР.

Ким Чен Ын Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Ответьте им уже, чтобы боялись ответа Сеула и Вашингтона», — настаивает just***.

«Северокорейцы продолжают устраивать провокации, однако в связи с тем, что Сеул и Вашингтон предприняли меры, они должны знать, что мы тоже можем продемонстрировать силу. Теперь я понимаю, что Север изменился, поэтому теперь они будут относиться к нам иначе», — отмечает sdfy***.

«Необходимо сдержать предвыборное обещание, нанести превентивный удар и развернуть дополнительные комплексы систем ПВО THAAD», — пишет ckyg***.

«Давайте начнем гонку вооружений. Посмотрим, кто кого…» — предлагает ming***.

«Северокорейцы продолжают сходить с ума…» — сетует lok5***.

«Разве мы не можем сбить их ракету до того, как она упадет в море, чтобы доказать необходимость установки дополнительных комплексов THAAD?» — вопрошает oamo***.

«Перестаньте притворяться, будто вы опоздаете с ответным ударом или он прилетит не в то место», — требует ilov***.

«Давайте уже перестанем играть в эту войну!» — предлагает mds6***.

«Хватит им излагать свои мысли словами, покажите уже, на что мы способны», — пишет airb***.

«У Южной Кореи нет ракет-перехватчиков, способных достигать высоты более 500 км. Именно поэтому нам необходимо разработать ракету или лазерное оружие, способное сбивать ракеты на высоте свыше 1000 км» — 7mk4***.

«Юн кричал, что он другой. Кричал о том, что если станет президентом, то «поправит прическу» Ким Чен Ыну…и где это?» — негодует eee8***.

«Мы предложили им вакцину, а они в ответ на это ракеты пускают…» — сетует skb9***.

«Думаю, Сеулу стоит задуматься о собственном ядерном оружии», — предполагает knd3***.

«Ким Чен Ын, ты должен был запустить её, когда Байден был в Южной Корее», — пишет gjrl***.