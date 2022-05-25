Уфа, , 15:59 — REGNUM Переименовать парк имени Ленина предложили в Уфе. Об этом 25 мая сообщает ИА «Башинформ».

Парк Krd.ru

Сообщается, что в Уфе проходят проектные семинары по обсуждению плана благоустройства парка имени Ленина в Кировском районе города. На очередной встрече проект представили его разработчики. Присутствующие смогли задать им интересующие вопросы и высказать предложения.

«Так, краевед Владимир Кучин предложил вернуть название парку — Ушаковский парк, в честь губернатора С. П. Ушакова, по приказу которого в 1867—1872 годах был заложен первый большой общественный парк для отдыха горожан. И изыскать возможность восстановления исторической входной группы Ушаковского парка», — сообщает информационное агентство.

Отмечается, что также было предложено отказаться от детской площадки для сохранения особого (мемориального) статуса парка, без развлекательных объектов.