Донецк, 25 мая, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Город Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР) взят Народной милицией (НМ) ЛНР и Вооруженными силами РФ в оперативное окружение. Об этом 25 мая сообщил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко в эфире «Первого канала».

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Мы с трех сторон плотно закрыли данный населенный пункт. Перемещение из Северодонецка осуществляется только по одному единственному мосту, который также находится под нашим огневым контролем. Поэтому на данный момент можно говорить, что город Северодонецк находится в оперативном окружении», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что украинские вооруженные формирования в Красном Лимане снова пытаются прикрыться мирными жителями и используют в качестве живого щита местную больницу с пациентами.