Нур-Султан, , 15:55 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял гендиректора крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпена Чжао. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба главы государства.

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«Были обсуждены перспективы долгосрочного сотрудничества между профильными структурами Казахстана и Binance в области цифровых финансов, реализации совместных образовательных программ в сфере блокчейн-технологий, а также вопросы создания регионального хаба криптоиндустрии», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в ходе переговоров Чжао и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин подписали меморандум по сотрудничеству.

Стоит отметить, в феврале вице-министр энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов сообщил, что у ведомства не хватает ресурсов и полномочий, чтобы бороться с незаконным майнингом в стране.

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