Париж, , 15:54 — REGNUM Прокуратура Парижа не начинает предварительное расследование «в его нынешнем виде» по обвинениям в сексуальном насилии против нового французского министра Дэмиена Абада, сообщает Le Figaro.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В настоящее время прокуратура Парижа не расследует письмо от обсерватории по сексуальному насилию, которое передало ей показания двух женщин, обвиняющих Дэмиена Абада в изнасиловании», — уточнили в прокуратуре Парижа.

В Париже отметили отсутствие элементов, позволяющих идентифицировать жертву доноса и, следовательно, отсутствие возможности приступить к подробному рассмотрению данного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента назначения Элизабет Борн на пост премьер-министра Франции 16 мая правительство изо всех сил пыталось сориентироваться между половиной министров, входивших в состав предыдущего кабинета министров, и обвинениями в изнасиловании, которые затрагивают нового министра Дэмиена Абада.

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