Москва, 25 мая, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Полиция не задерживала певицу Наргиз Закирову в аэропорту «Домодедово», сообщает 25 мая News.ru.

Равиль Иткулов Певица Наргиз

Ранее в СМИ появилась информация о возможном задержании певицы в аэропорту «Домодедово». Предполагалось, что российскую исполнительницу могут депортировать.

«Такого не было», — цитирует портал представителя линейного управления МВД России в «Домодедово».

В апреле 2022 года Закирова вернулась в Узбекистан после долгого отсутствия.