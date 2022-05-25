Ярославль, 25 мая 2022, 15:56 — REGNUM В Нижнем Новгороде сотрудники полиции пресекли деятельность порностудии, организованной ярославцем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Российской Федерации.
По предварительным данным девушек для работы ярославцев находил в интернете.
Вырученные средства мужчина распределял между всеми участниками студии, а часть денег шла на закупку новой техники.
Сейчас нижегородские следователи возбудили против подозреваемых уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и обороте порно. Ярославец находится под домашним арестом, с предполагаемых соучастниц взята подписка о невыезде. Расследование продолжается.