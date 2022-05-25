Ярославль, 25 мая, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде сотрудники полиции пресекли деятельность порностудии, организованной ярославцем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Российской Федерации.

мвд. рф Интерьер нижегородской порностудии

По предварительным данным девушек для работы ярославцев находил в интернете.

«Через сеть Интернет он подыскал четверых соучастниц в возрасте от 24 до 46 лет. Интернет-трансляции порнографического контента производились из нескольких квартир, принадлежащих лидеру группы и расположенных в городах Нижний Новгород, Иваново, Самара, Сочи и Ярославль. По имеющейся информации, три участницы группы непосредственно участвовали в съемках. Ещё одна сообщница исполняла роль администратора, отвечала за соблюдение конспирации, чистоту помещений, приобретение видеотехники», — рассказала официальный представитель МВД Росси Ирина Волк.

Вырученные средства мужчина распределял между всеми участниками студии, а часть денег шла на закупку новой техники.

Сейчас нижегородские следователи возбудили против подозреваемых уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и обороте порно. Ярославец находится под домашним арестом, с предполагаемых соучастниц взята подписка о невыезде. Расследование продолжается.