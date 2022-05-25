Лондон, 25 мая 2022, 15:50 — REGNUM Нынешнее правительство Великобритании продолжит свою работу. Об этом 25 мая заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в парламенте страны, комментируя призывы к отставке со стороны ряда парламентариев Британии.
При этом ранее канцелярия главы британского правительства опубликовала новый отчет по итогам внутренней проверки, который провела госслужащая Сью Грей и в котором повторены выводы отчета от 31 января 2022 года, что некоторые из вечеринок на Даунинг-стрит нарушали правила связанного с COVID-19 локдауна.
После этого Джонсон во время своего выступления в парламенте извинился за эти вечеринки в период локдауна, взяв на себя ответственность за происходившее.
«Мы собираемся выиграть следующие выборы, и мы собираемся продолжать работу», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Великобритании стоимость бензина и дизтоплива установила очередной рекорд.