Лондон, , 15:50 — REGNUM Нынешнее правительство Великобритании продолжит свою работу. Об этом 25 мая заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в парламенте страны, комментируя призывы к отставке со стороны ряда парламентариев Британии.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом ранее канцелярия главы британского правительства опубликовала новый отчет по итогам внутренней проверки, который провела госслужащая Сью Грей и в котором повторены выводы отчета от 31 января 2022 года, что некоторые из вечеринок на Даунинг-стрит нарушали правила связанного с COVID-19 локдауна.

После этого Джонсон во время своего выступления в парламенте извинился за эти вечеринки в период локдауна, взяв на себя ответственность за происходившее.

«Мы собираемся выиграть следующие выборы, и мы собираемся продолжать работу», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Великобритании стоимость бензина и дизтоплива установила очередной рекорд.