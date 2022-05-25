Лондон, 25 мая, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Нынешнее правительство Великобритании продолжит свою работу. Об этом 25 мая заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в парламенте страны, комментируя призывы к отставке со стороны ряда парламентариев Британии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

При этом ранее канцелярия главы британского правительства опубликовала новый отчет по итогам внутренней проверки, который провела госслужащая Сью Грей и в котором повторены выводы отчета от 31 января 2022 года, что некоторые из вечеринок на Даунинг-стрит нарушали правила связанного с COVID-19 локдауна.

После этого Джонсон во время своего выступления в парламенте извинился за эти вечеринки в период локдауна, взяв на себя ответственность за происходившее.

«Мы собираемся выиграть следующие выборы, и мы собираемся продолжать работу», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Великобритании стоимость бензина и дизтоплива установила очередной рекорд.