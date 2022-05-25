София, 25 мая, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Сильный лесной пожар вспыхнул в горах в районе Рильского монастыря на юго-западе Болгарии. Об этом 25 мая сообщает софийский информационный портал News. bg.

Szaopressa.com Лесной пожар

По предварительным данным, огонь охватил несколько сот гектаров. На место инцидента прибыли десять пожарных расчетов. Сообщается об эвакуации жителей близлежащих районов, а также сотрудников указанного музейного комплекса.

Жертв и пострадавших нет. Ведется расследование причин происшествия.

Рильский монастырь включён в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно исторический комплекс посещают до 250 тыс. туристов.