Симферополь, 25 мая, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Нетрезвый водитель находился за рулём рейсового автобуса, следовавшего по маршруту из Симферополя в Армянск, сообщили 25 мая в пресс-службе МВД Республики Крым.

Советский плакат. Пьянству бой!

Рейсовый автобус «Симферополь — Армянск» с пассажирами под управлением 59-летнего водителя полицейские остановили в Красноперекопске. От мужчины исходил запах алкоголя, на состояние опьянения указывало также поведение мужчины.

Мужчину отстранили от управления автобусом, 15 пассажиров, которые находились в салоне, отправили по маршруту другим автобусом.

Водителю предложили пройти освидетельствование на месте, однако он заявил о намерении сделать это в медучреждении. Уже в медицинском учреждении в присутствии врача-нарколога он повторно отказался от прохождения теста на наличие алкоголя.

Автобус задержан и помещена на спецстоянку. В отношении водителя составлено несколько административных материалов. В частности, установлено, что в отношении автобуса, в котором он перевозил пассажиров, не была оформлена

диагностическая карта, у автобуса отсутствовал тахограф, были выявлены неисправности. Также начато административное расследование в отношении должностного лица предприятия, которое допустило выпуск на рейс водителя, находящегося в состоянии опьянения, и без документов на транспортное средство.

Водителю теперь грозит штраф и лишение прав от полутора до двух лет. В случае повторного нарушения его ждёт уже уголовная ответственность.