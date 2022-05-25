Саратов, 25 мая, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В Саратовской области изменится структура правительства. Соответствующие законопроекты 25 мая приняли депутаты облдумы, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Srd.ru Заседание Саратовской областной Думы

Согласно принятым решениям, правительство региона будет возглавлять непосредственно губернатор Саратовской области. По мнению парламентариев, изменение структуры правительства позволит эффективно выстроить работу исполнительной власти.

Отмечается, что авторами законопроекта стали председатель облдумы Александр Романов и первый зампред облдумы Алексей Антонов.

ИА REGNUM напоминает, о предстоящем изменении структуры правительства 11 мая заявлял врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин.

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