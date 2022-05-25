Париж, 25 мая, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Боливии Уго Дельеном в матче второго круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Продолжительность встречи составила 3 часа 7 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:1), 6:3.

Www.daviscup.com Карен Хачанов

Хачанов шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, ни одной ошибки на подаче и 4 из 9 брейков.

В третьем круге Хачанов сыграет с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Джейсон Каблер (Австралия).