Молдавия, 25 мая, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии продолжит проводить протестные акции 26 мая. Об этом сообщил на митинге исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Сегодня, 24 мая, протестующие в связи задержанием экс-президента страны Игоря Додона провели несколько акций. Они пикетировали парламент, провели шествие по центру столицы и митинг возле СИЗО, где держат бывшего главу республики.

Батрынча посетил Додона и сообщил, что он чувствует себя хорошо и настроен на борьбу.

«Игорь Додон — боец. Он хорошо держится. Он будет бороться и дальше, а мы будем бороться вместе с ним и рядом с молдавским народом», — сказал секретарь ПСРМ.

Напомним, Додон был задержан 24 мая после того, как в домах у него и его родственников провели обыски. По информации СМИ, изъято несколько десятков тысяч евро, полмиллиона леев (около €26 тыс.), чайный набор и подарочные шахматы.