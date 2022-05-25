Рига, , 15:43 — REGNUM Еврокомиссия разрешила Латвии оказать господдержку национальной авиакомпании airBaltic на сумму 33,4 млн евро, сообщил местный портал bb. lv со ссылкой на рижское представительство Еврокомиссии.

Самолет авиакомпании Air Baltic Bombardier CS300 (сс) Javier Rodríguez

Утверждается, что выделение этой суммы авиакомпании отвечает правилам Европейского союза о государственной поддержке. Цель поддержки — компенсировать убытки авиакомпании, которые в период с 16 декабря 2020 года по 14 июня 2021 года возникли в результате ограничений на полеты из-за эпидемии коронавируса. airBaltic понесла крупные убытки, так как объем пассажироперевозок значительно упал, указала Еврокомиссия.

Эта мера дополнит другие меры поддержки авиакомпании, которые Еврокомиссия уже одобрила ранее — в июле 2020 года и декабре 2021 года. В декабре 2021 года помощь составила 45 млн евро.