Москва, , 15:42 — REGNUM Правительству удалось выполнить все социальные обязательства, не подрывая макроэкономическую сбалансированность. Об этом 25 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Несмотря на то, что решение масштабных задач потребовало существенных расходов, была обеспечена сбалансированность бюджета, выполнены все социальные обязательства при большей адресности помощи, услуг и льгот, оперативно реализованы и новые дополнительные меры поддержки», — заявил Мишустин.

«Профицит бюджета по итогам года составил около 525 млрд рублей. Задел, который удалось создать правительству в прошлом году, позволяет сегодня преодолевать санкционные вызовы», — указал он.

По его словам, позитивная динамика в доходах отмечалась как по нефтегазовым поступлениям, так и по многим направлениям, не связанным с продажей углеводородного сырья