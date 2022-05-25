Москва, 25 мая, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Правительству удалось выполнить все социальные обязательства, не подрывая макроэкономическую сбалансированность. Об этом 25 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Несмотря на то, что решение масштабных задач потребовало существенных расходов, была обеспечена сбалансированность бюджета, выполнены все социальные обязательства при большей адресности помощи, услуг и льгот, оперативно реализованы и новые дополнительные меры поддержки», — заявил Мишустин.

«Профицит бюджета по итогам года составил около 525 млрд рублей. Задел, который удалось создать правительству в прошлом году, позволяет сегодня преодолевать санкционные вызовы», — указал он.

По его словам, позитивная динамика в доходах отмечалась как по нефтегазовым поступлениям, так и по многим направлениям, не связанным с продажей углеводородного сырья