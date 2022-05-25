Донецк, , 15:42 — REGNUM Украинские вооруженные формирования в Красном Лимане снова пытаются прикрыться мирными жителями и используют в качестве живого щита местную больницу с пациентами. Об этом 25 мая рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Глава ДНР Денис Пушилин kremlin.ru

«Упираются, безусловно, уже по сложившейся практике подразделения наши в то, что противник прикрывается гражданским населением, в том числе в больнице краснолиманской, которую противник использовал опять же и с больными, и с гражданскими лицами для своей личной защиты, по сути прикрываясь. Ничего не меняется», — приводит его слова РИА Новости.

Также глава ДНР добавил, что на данный момент в Красном Лимане имеются «определенные успехи» и уточнил, что через несколько дней, как он считает, этот город будет освобожден, после чего спецоперация будет развиваться дальше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики подвергли город Ясиноватая в ДНР миномётному обстрелу.