Лондон, 25 мая, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон взял на себя ответственность за вечеринки, которые были организованы в правительственном офисе во время общенационального локдауна, введённого на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом глава британского правительства заявил депутатам, выступая в парламенте, сообщает Sky News.

Boris-johnson.com Борис Джонсон

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«Я бы хотел начать с того, что вновь приношу свои извинения парламенту, всей стране за короткое собрание на ланч 19 июня 2020 года, за которое я уже заплатил штраф. Кроме того, хочу подчеркнуть, что я беру на себя полную ответственность за всё, что происходило во время моей работы», — сказал премьер-министр.

Он пояснил, что важно было на тот момент поддержать моральный дух работников.

Джонсон также извинился перед сотрудниками службы безопасности и обслуживающим персоналом за те факты «неприемлемого» обращения с ними, которые были обнаружены в рамках расследования соответствующих вечеринок.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня 2020 года в правительственной резиденции на Даунинг-стрит сотрудники собрались, чтобы поздравить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с днём рождения, а вечером мероприятие продолжилось. При этом на тот момент в Соединённом Королевстве продолжали действовать ограничения, введенные из-за первой волны COVID-19. Некоторые граждане считают, что премьер-министр поступил эгоистично и лицемерно, объявив правила и через неделю нарушив их.

После скандала с его участием в вечеринке британский премьер-министр Борис Джонсон отказался уходить в отставку, заявив, что может только извиниться за это.