Москва, 25 мая, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Опрошенные Financial Times эксперты перечислили факторы, которые усиливают угрозу глобальной рецессии, в том числе ковидные ограничения в Китае, ужесточение монетарной политики ФРС, рост стоимости жизни и угроза продовольственного кризиса. Но всё это только симптомы, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

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«Главная же болезнь системы состоит в том, что основа международной торговли — доверие к покупательной способности доллара, подорвано.

Из-за того, что США многие десятилетия потребляют значительно больше, чем производят, покрывая разницу необеспеченной эмиссией, а для удержания этой ситуации оказывает на другие страны военно-политическое давление, вплоть до захвата их долларовых резервов, система международной торговли идет в разнос.

Нет смысла продавать, если не сможешь получить в обмен адекватную ценность. Те, у кого есть реальные товары, ищут возможности обмениваться через свои валюты, минуя систему международной торговли.

Соответственно не на чем зарабатывать и всем тем, кто традиционную торговую систему обсуживает, начиная от межконтинентальных транспортных компаний и заканчивая глобальными банками. Соответственно, с падением их доходов снова снижается платежеспособный спрос, что приводит к еще большему сокращению экономической активности.

Это, фактически, сваливание в новое средневековье, аналогичное развалу системы средиземноморской торговли в эпоху заката Римской Империи.

При этом наибольший экономический урон понесут именно те страны, которые находились на вершине этой системы, зарабатывая за счет эмиссии, финансовых услуг, страхования и т.д.», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Financial Times писала, что перспективы мировой экономики оцениваются экспертами далеко не радужно. Специалисты видят реальные риски рецессии мировой экономики.

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