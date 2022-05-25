Тегеран, 25 мая, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Россия и Иран намерены соединить свои платёжные системы «Мир» и «Шетаб», а также максимально увеличить уровень взаиморасчётов в национальных валютах. Об этом сопредседатель межправительственной комиссии России и Ирана, российский вице-премьер Александр Новак заявил 25 мая в Тегеране.

Iran Persian Gulf Forever Купюра достоинством 200 иранских риалов

По итогам встречи сопредседателей межправкомиссии Новак сообщил, что переговоры были посвящены созданию условий для взаиморасчётов и прохождения платежей между юридическими лицами и организациями обеих стран. Стороны договорились о максимальном переходе на расчёты в рублях и иранских риалах.

«Обсудили вместе с центральными банками распространение и действие системы передачи финансовых сообщений, а также соединение платёжных карт «Мир» и «Шетаб», — сказал Новак.

Иран не входит в число стран, где действует российская карта «Мир». Национальная платёжная система «Шетаб» появилась в этой стране в 2002 году.

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