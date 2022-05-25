Рига, , 15:40 — REGNUM Удорожание проектов в дорожном строительстве Латвии может составить до 15%, заявил министр сообщения Талис Линкайтс в эфире местного телеканала TV3.

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Линкайтс отметил, что рост цен может составить 15% от первоначально запланированной конечной суммы, что аналогично Литве и Эстонии, где рост цен составляет 12-15%.

Министр также указал, что на дорожное строительство в 2022 году выделено более 300 млн евро, но увеличение расходов не повлияет на объем запланированных строительных работ: «Из-за высокой конкуренции произошла экономия. Поэтому с более чем 300 млн евро мы сможем сделать все задуманное».

В то же время Линкайтс признал, что по 2-4 объектам строительства дорог может быть расторгнут договор с застройщиком из-за удорожания проекта. Но это не много, считает он.

Министр добавил, что всего в нынешнем году планируется реализовать 100 дорожных объектов, в том числе на 77 объектах ремонт уже идет.

ИА REGNUM сообщало, что дорожные строительные фирмы Прибалтики бьют тревогу из-за отсутствия достаточного количества битума, который раньше завозился из России и Белоруссии. Это же касается песка и арматуры. Их просьба о выведении из-под санкций российских компаний, транспортирующих битум в Прибалтику, была отвергнута госучреждениями стран.

Теперь местные компании вынуждены покупать новый дорожный строительный материал по завышенным ценам, в том числе из-за удлиненной логистики.