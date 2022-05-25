Санкт-Петербург, , 15:38 — REGNUM Подвиг блокадного пекаря Даниила Кютинена, умершего от голода страшной зимой 1942 года, выпекая хлеб для ленинградцев, достоин увековечивания в виде памятника, как это сделано в Петербурге в память об учителях времён блокады Ленинграда и будет сделано в память о блокадных медиках. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.

Бывшее здание Левашовского хлебозавода на Барочной улице Петербурга Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Ленинградский пекарь финского происхождения Даниил Кютинен умер на своем рабочем месте в возрасте 59 лет от дистрофии 3 февраля 1942 года, находясь рядом с хлебом, который выпекал на Левашовском хлебозаводе. Его имя внесено в Книгу памяти «Блокада».

«Ему отдельно поставить памятник — это было бы хорошо. Даже его именем назвать какую-то улицу. Ему поставить памятник как человеку, находившемуся на таком для жизни важном производстве, и который нашёл в себе силу воли не взять лишний кусок, не съесть — он получал хлеб так же, как и все, норма-то одинаковая», — сказала Елена Тихомирова.

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Руководитель блокадной организации также напомнила, что вслед за появлением памятника блокадному учителю город уже ожидает установки памятника блокадному медику. Но Петербургу также необходим памятник подвигу рабочих блокадного Ленинграда.

Напомним, в комитете по культуре Санкт-Петербурга в ответ на запрос ИА REGNUM сообщили, что предложений увековечить память Даниила Кютинена в администрацию Петербурга не поступало, но не ответили на вопрос о том, готовы ли власти города сами инициировать такое увековечивание.

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