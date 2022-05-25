Шолоховский район, Ростовская область, , 15:38 — REGNUM Сводная конная группа войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» (Ростовская область) прошла маршем по памятным местам, связанным с жизнью и творчеством великого писателя Михаила Шолохова. Старт переходу был дан в станице Каргинская, где певец тихого Дона провёл свои детские и юношеские годы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сводная конная группа донских казаков Kazak-dona.com

На центральной площади Каргинской 24 мая собрались школьники, казаки и станичники. Учащиеся прочитали отрывки из произведений лауреата Нобелевской премии и представили литературные сценки из его повестей и рассказов. На летней сцене выступили артисты самодеятельных творческих коллективов станицы.

Затем участники конного похода отправились в Вёшенскую станицу. В усадьбе Шолохова состоялся торжественный митинг.

«И в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенный период миллионы людей черпали из шолоховских повестей и романов духовную силу и чистоту, находили для себя возвышенные нравственные ориентиры. Эта сила ковала их характер, помогала громить врага на фронтах и добывать блестящие трудовые победы. И сегодня писательский подвиг Михаила Шолохова призывает нас сплотиться над знамёнами Отечества, внести свой вклад в укрепление экономической и оборонной мощи Российского государства. Казаки своим конным переходом демонстрируют верность заветам певца донской земли, готовность защитить Родину и донской край», — отметил первый заместитель (товарищ) атамана Всевеликого войска Донского, глава Аксайского района Сергей Бодряков.

Гости и жители станицы возложили цветы к могиле писателя.

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