Калуга, 25 мая, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 25 мая, состоялось заседание Городской думы. Председатель Городского совета ветеранов Калуги Евгений Янкелевич награжден знаком Городской думы «За личный вклад в развитие Калуги».

Пресс-служба Городской думы Калуги Председатель Городского совета ветеранов Калуги Евгений Янкелевич награжден знаком Городской думы «За личный вклад в развитие Калуги»

Евгений Михайлович Янкелевич 45 лет провёл на военной службе. После учёбы в Военно-инженерной академии имени Дзержинского, служил в ракетных войсках стратегического назначения, вышел в отставку в звании подполковника. С 2019 года Евгений Михайлович возглавляет городской совет ветеранов, 25 мая ему исполнилось 70 лет.

«Решение наградить Евгения Михайловича знаком Городской думы депутаты приняли единогласно, — отметил глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. — Это справедливая оценка его заслуг в деле патриотического воспитания молодёжи, развития ветеранского движения и сохранения исторической памяти о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны». Медалями «80 лет освобождения Калуги» были награждены представителям ветеранских и волонтёрских организаций.

Депутаты поддержали предложение о развитии межмуниципального сотрудничества между Калугой и районом Ухоу города Чэнду провинции Сычуань Китайской Народной Республики. Между муниципалитетами планируется заключить соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет развиваться сотрудничество в таких отраслях, как автомобилестроение, фармацевтика, информационные технологии, энергетика и туризм. Соглашение позволит реализовать совместные проекты в области культуры, спорта, обмена опытом в вопросах развития потенциала городов.

«Уверен, что это соглашение даст хорошие результаты, у Калуги и Ухоу много точек соприкосновения и сфер, где можно наладить взаимовыгодное сотрудничество», — подчеркнул Юрий Моисеев.

Ухоу — район городского подчинения города Чэнду провинции Сычуань, назван по находящемуся на его территории храму предков Улянского хоу. В Ухоу проживает более миллиона человек. Город Чэнду является одним из важнейших в Китае центров автомобилестроения, авиационно-космической промышленности и информационных технологий.