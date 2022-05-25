Салехард, , 15:37 — REGNUM В ямальском райцентре Тазовском появится экологически безопасный полигон для утилизации отходов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Территория полигона составит более 15 га и определена в трёх километрах от Тазовского. На анный момент выполнены работы по отсыпке и планировке территории, обустроена подъездная дорога и чаша полигона. Объект намечено ввести в эксплуатацию осенью 2022 года. Его мощность — более 46 тысяч кубометров мусора в год.

«В июне мы завершим доставку оставшегося оборудования, произведем его монтаж и в конце июля приступим к пуско-наладке», — сообщил директор «Строительной компании развития» Анатолий Палюга.

Будущий полигон будет работать полностью автономно. Здесь предусмотрена своя котельная, дизельная электростанция, очистные сооружения для сточных вод и административно-бытовой корпус.

Для бытового мусора будет использоваться шредер и газовый сжигатель. Для утилизации медицинских, биологических и ртутьсодержащих отходов оборудуют специальные цеха.

Чтобы избежать растепления грунта и влияния на вечную мерзлоту, в основании полигона уложены слои специального гидро- и теплоизоляционного материала. Инсинераторные установки позволят обезвоживать и удалять химически активные вещества из отходов, а значит в картах полигона не образуются опасные газы, такие как сероводород, отмечают в правительстве ЯНАО.