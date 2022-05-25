Бали, Индонезия, 25 мая, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо принял с почетным визитом вице-президента Замбии Мутале Налуманго на Бали для обсуждения сотрудничества между двумя странами в экономической области, сообщает Antara.

Pixabay.com Флаг Замбии

Президент Индонезии и вице-президент Замбии обсудили укрепление сотрудничества в экономической области. Джоко Видодо выразил надежду, что экспорт Индонезии в Замбию, включая пальмовое масло, бумагу и одежду, может увеличиваться.

Глава государства также передал вице-президенту Замбии информацию о нескольких государственных предприятиях, которые в настоящее время изучают возможности сотрудничества в Замбии. Одна из них — государственная железнодорожная компания PT INKA, которая изучает возможность поставки локомотивов в рамках проекта замбийской железной дороги.

Кроме того, в новом секторе возобновляемой энергетики президент заявил о планах создания совместного предприятия государственных дочерних компаний по строительству и управлению солнечными электростанциями в Замбии.

Президент Индонезии выразил желание индонезийских фармацевтических компаний внести свой вклад в укрепление сектора здравоохранения в Замбии.

Вице-президент Замбии выразил признательность за то, как Индонезия борется с COVID-19. Вице-президент подчеркнул важность проведения Индонезией и Замбией совместных заседаний. Мутале Налуманго выразил желание, чтобы Индонезия оказала помощь в наращивании потенциала в области борьбы со стихийными бедствиями и добычи полезных ископаемых.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Франция будут совместно производить радары на заводе PT Len Industri.