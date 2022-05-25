Самара, , 16:20 — REGNUM Территорию завода «Фосфор» и бывший полигон твердых коммунальных отходов около села Узюково в Самарской области могут включить в федеральный проект «Чистая страна». Об этом 25 мая сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

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Сообщается, что этот вопрос был рассмотрен на встрече первого вице-губернатора — председателя правительства региона Виктора Кудряшова с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой.

С 1963 года завод «Фосфор» выпускал фосфор, фосфорные соли и фосфорную кислоту, ядохимикаты, удобрения, синтетические моющие средства и фосфорорганические соединения. В 2008 году предприятие было ликвидировано.

Отмечается, что на этой территории зафиксировано 11 очагов загрязнения. Руководство Самарской области организовало работу по подготовке технико-экономического обоснования для включения площадки «Фосфора» в реестр объектов накопленного экологического вреда, а впоследствии — в федеральную программу по ликвидации накопленного экологического ущерба.

Сообщается, что были разработаны технические решения технологии утилизации обезвреживания фосфорсодержащих и других токсичных отходов. В настоящее время областные власти ведут переговоры с собственниками зданий и сооружений по вопросу демонтажа загрязненных объектов недвижимости. Собственники некоторых строений не установлены, в связи в этим решается вопрос по приватизации этих объектов, их передаче в федеральную собственность.

В ходе встречи была рассмотрена возможность включения работ на площадке «Фосфора» в федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

"Загрязнение территории отходами 1-го, 2-го и 3-го класса опасности, конечно, является острейшей проблемой. Уверен, что мы найдем решение. Вместе с тем, территория «Фосфора» — готовая площадка для инвесторов. Она обеспечена энергоресурсами, инженерными сетями, дорожной инфраструктурой. Уже сегодня здесь ведут производственную деятельность 14 предприятий. После того, как проблема с загрязнением будет решена, инвестиционная привлекательность территории вырастет в разы», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.

Сообщается, что полигон около села Узюково является еще одним загрязненным участком территории. Его начали использовать в 1989 году, в настоящее время объем накопленных отходов составляет порядка 15 млн кубометров. В 2004 году полигон был закрыт. По результатам газохимического обследования специалисты зафиксировали на этой территории превышение норм железа, марганца и хлоридов.

Отмечается, что правительство Самарской области в рамках реализации госпрограммы «Охрана окружающей среды Самарской области на 2014−2025 годы и на период до 2030 года» выделило средства на разработку проектной сметной документации по рекультивации объекта. Разработка проекта была завершена. Полигон был включен в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде. На встрече также рассмотрели возможность включения этой территории в проект «Чистая страна».

Важным условием участия в программе является оформление всех земельных площадок, решение вопросов с собственниками. Некоторые участки этого полигона находятся в собственности жителей села, некоторые территории не оформлены. По результатам встречи Кудряшов поручил руководству администрации муниципалитета ускорить решение вопросов по оформлению земель и провести переговоры с собственниками участков.