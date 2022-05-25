Москва, 25 мая, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 25 мая призвала глобально не ориентироваться на слова украинского президента Владимира Зеленского в связи с трудностями в их понимании.

Mid.ru Мария Захарова

Комментируя заявление Зеленского о готовности встречаться только с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения прекращения конфликта, представитель МИД отметила, что «невозможно комментировать то, что несется от Зеленского каждый день». По её словам, новые послания украинского лидера строятся «не исходя из развития событий, а исходя из тех посылов и флюид, которые он улавливает».

«Я не знаю, с кем он делился, зачем он это говорил, считаю, что не надо глобально на это ориентироваться», — сказала Захарова.