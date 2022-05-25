Ереван, 25 мая, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Депутаты парламента Армении от оппозиции планируют созвать внеочередное заседание на следующей неделе. Об этом 25 мая заявил журналистам вице-спикер парламента страны от блока «Армения» Ишхан Сагателян.

parliament.am Вице-спикер НС Армении Ишхан Сагателян

«Мы чётко обозначили, что вернёмся в парламент со своей повесткой, — сказал Сагателян. — мы сформируем эту повестку, потребуем созвать внеочередное заседание на следующей неделе».

Вице-спикер сказал, что повестку сообщит сегодня на митинге. Акция назначена на 19:00 (18:00 мск) на площади Франции в Ереване. Он также отметил, что оппозиционные фракции «Армения» и «Честь имею» пока игнорируют заседания парламента, так как не хотят быть причастными к тем «глупым» повесткам, которые там рассматривают.

Напомним, оппозиционные партии Армении выводят сторонников на акции протеста около месяца почти каждый день. Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протестующие считают, что заданная им политика противоречит интересам армянского народа.