Москва, , 15:59 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 25 мая назвала неуместным оценки действий России на Украине, озвученные ранее премьер-министром Сербии Анной Брнабич.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Так Захарова ответила на просьбу ИА REGNUM прокомментировать слова Брнабич о том, что «Россия сегодня делает то, что некоторые другие страны сделали с Сербией в 1999 и 2008 году».

«Подобные оценки неуместны. Вы можете этот ряд продолжить сами, но мне кажется, что в этих словах все сказано. После того, как я ответила на Ваш вопрос, мне кажется у Вас, наверное, есть ряд вопросов к той стране, которая все это озвучивает», — заявила Захарова.

Напомним, что 23 мая в эфире сербского телеканала Happy Анна Брнабич заявила, что Россия «использует такие же фразы — то, что они должны были напасть, чтобы остановить возможный геноцид», — какие ранее использовали для оправданий действий по отношению к Сербии некоторые другие страны мира».

В 1999 году ряд стран НАТО совершил военную агрессию против СР Югославии, в чей составе тогда находилась Сербия, оправдывая операцию необходимостью остановить «геноцид албанцев» в Косово.