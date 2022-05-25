Яссы , , 15:32 — REGNUM В городе Яссы на северо-востоке Румынии в возрасте 95 лет скончалась известный врач, разработчик антисептика Сильвия Хойши. Об этом 25 мая сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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По предварительным данным, смерть доктора наступила по естественным причинам. Ранее Хойши перенесла инфекционное заболевание.

После окончания в 1953-м году медицинского факультете Бухарестского университета С. Хойши более 50 лет посвятила прикладным исследованиям в области здравоохранения. В 1970-х годах она с несколькими учеными создала уникальный на тот момент антисептический препарат, применяемый сегодня в больницах и университетских клиниках во всем мире. В числе ее изобретений — десятки медикаментов, получивших признание экспертов в более чем 120 странах.

Прощание с Хойши пройдет в Яссах 27 мая.