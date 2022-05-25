Ясиноватая, ДНР, , 15:31 — REGNUM Киевские боевики подвергли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) миномётному обстрелу. Об этом 25 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Миномётный обстрел John Crosby

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 13:50 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре мины калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что странам НАТО следует осознавать свою ответственность при поставках вооружений на Украину.