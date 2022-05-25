Симферополь, 25 мая, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Не менее шести миллионов туристов ожидают в республике Крым в высокий курортный сезон. Об этом 25 мая сообщил журналистам спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Курортный сезон состоится, крымские семьи получат доходы, предприниматели получат прибыли — возможно, не те, что раньше, но все сохранят бизнес, все пройдет в штатном режиме. Мы переживали и гораздо худшие времена по этой части, умудрялись отрасль удержать, даже когда было 4 млн отдыхающих, а в этом году, как я понимаю, 6 млн будет железно», — приводит ТАСС слова Константинова.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение с Крымом ограничено с 24 февраля, в связи с чем возникли опасения по прохождению турсезона на Крымском полуострове. Для решения проблемы между Крымом и материком запускают новые поезда — на данный момент организовано 17 маршрутов.

Отметим, что в 2021 году Крым посетили 9,5 млн человек, что стало рекордом для региона за последние 30 лет. Несколько рекордов по пассажиропотоку поставил аэропорт «Симферополь».