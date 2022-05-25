Москва, 25 мая, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В условиях сохранения высоких цен на энергоносители и продолжения ухода зарубежных компаний рубль может продолжить укрепляться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил профессор кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г. В. Плеханова Никита Моисеев. Так он прокомментировал выводы министерства экономического развития РФ о том, что укрепление рубля достигло пиковых значений

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Я бы не был так категоричен относительно утверждения, что сейчас курс рубля достиг предела. В условиях сохранения высоких цен на энергоносители и продолжения ухода зарубежных компаний рубль может продолжить укрепление, — сказал Моисеев. — Основной фактор укрепления рубля — дисбаланс спроса и предложения. Валютной выручки экспортеров много, пока не принят шестой пакет санкций, а импорт товаров и услуг существенно просел в связи с уходом зарубежных компаний из России».

При этом он подчеркнул, что крепкий рубль в первую очередь невыгоден правительству, поскольку могут возникнуть сложности с наполнением бюджета.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что значение курса рубля, которое наблюдается в настоящее время, это некий баланс между интересами импортеров и экспортеров.