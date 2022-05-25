Сыктывкар, 25 мая, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Житель Воркуты стал фигурантом уголовного дела о незаконной сдаче металлолома, сообщает пресс-служба УМВД по Коми.

Цитата из м/ф «Крокодил Гена». Реж. Роман Качанов. 1969. СССР Металлолом

«Установлено, что в период с февраля по сентябрь 2021 года 36-летний местный житель осуществлял сдачу черного металла в пункты приема металлолома на территории города Воркуты, не имея на это соответствующей лицензии. Всего злоумышленник заработал нелегальным способом 5 965 233 рубля», — сообщили в ведомстве.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии бывшего работника завода подозревают в краже на 3,2 млн рублей.