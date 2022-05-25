Махмудраки, Афганистан, 25 мая 2022, 15:27 — REGNUM В афганской провинции Каписа мулла Абдул Ханан, один из командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был убит из засады неизвестными боевиками. Об этом сообщает газета «8 Собх».
По данным источников, инцидент произошёл в среду, 25 мая, в селе Карсиди уезда Кухистан Хеза Авай.
Собеседники добавляют, что мулла Абдул Ханан был командиром блокпоста талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом уезде.
Он попал в засаду, устроенную тремя боевиками. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не дали комментариев.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.