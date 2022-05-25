* талибов — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, , 15:27 — REGNUM В афганской провинции Каписа мулла Абдул Ханан, один из командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был убит из засады неизвестными боевиками. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийства

По данным источников, инцидент произошёл в среду, 25 мая, в селе Карсиди уезда Кухистан Хеза Авай.

Собеседники добавляют, что мулла Абдул Ханан был командиром блокпоста талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом уезде.

Он попал в засаду, устроенную тремя боевиками. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не дали комментариев.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.