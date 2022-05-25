Москва, , 15:27 — REGNUM После бурного взлета инфляции, произошедшего в марте, темпы роста цен в России начали интенсивно замедляться заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Доходы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это обусловлено высокими ставками банков по кредитам и депозитам (сберегать выгоднее, чем потреблять), снижением доходов части населения, чьи предприятия пострадали из-за санкций, общим снижением ожиданий потребителей.

В такой ситуации правительство вбрасывает в экономику дополнительные деньги, что должно поддержать потребительский спрос.

Впрочем, учитывая, что у социально-незащищенных слоев населения основные средства уходят на питание, это поддержит спрос лишь в узкой нише товаров первой необходимости, причем самых низких ценовых категорий», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что правительство России планирует повысить МРОТ, прожиточный минимум и пенсии на 10%.

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