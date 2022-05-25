Москва, , 15:26 — REGNUM Если в РФ будет создана развитая и отвечающая современным потребностям транспортная инфраструктура, это даст существенный импульс к развитию российских регионов, в том числе и депрессивных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Так он прокомментировал призыв президента России Владимира Путина форсировать развитие транспортной инфраструктуры.

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«Развитие транспортной инфраструктуры в труднодоступных районах Крайнего Севера и Сибири может дать толчок развитию добывающей отрасли промышленности, освоению труднодоступных месторождений полезных ископаемых. Модернизация транспортной инфраструктуры и улучшение транспортной доступности Черноморского побережья, Северного Кавказа, Урала, Сибири, Дальнего Востока будет способствовать развитию внутреннего туризма, более эффективной региональной специализации и развитию машиностроения, строительной и сельскохозяйственной отраслей», — сказал Мастеров.

По его словам, в условиях улучшения логистики, снижения транспортных расходов, откроются новые возможности в межрегиональной интеграции, размещении различных этапов сложных производственных процессов в разных регионах с учетом их географической, природной специфики. Это, как полагает Мастеров, позволит оптимизировать производственный процесс во многих ресурсоемких и трудоемких отраслях промышленности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал, что в транспортной отрасли России более половины парка всех основных средств находятся в состоянии полного физического износа.

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